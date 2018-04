Inserita in Cultura il 20/04/2018 da Direttore "Teatro Festival - Città di Custonaci", domenica 22 aprile va in scena "...Un è veru...ma ci criu" Prosegue la rassegna teatrale "Teatro Festival - Città di Custonaci". Domenica 22 aprile, alle ore 17.00, al Teatro Comunale di Custonaci andrà in scena l´esilarante commedia dal titolo "...Un è veru...ma ci criu", a cura dell´Associazione Culturale "Piccolo Teatro Siciliano". Si tratta della versione siciliana della brillante commedia ´´Non è vero... ma ci credo´´ del grande Peppino De Filippo, tra i maggiori interpreti e autori del teatro napoletano.



Protagonista Gervasio Savastano, imprenditore "malato di superstizione". I suoi affari non vanno bene e dà la colpa al suo impiegato, Belisario Malvurio cui attribuisce un influsso malefico. Problemi anche in famiglia: sua figlia Rosina è innamorata di un impiegato che il commendatore ritiene non all´altezza. All´improvviso, però in azienda arriva Alberto Sammaria, che ha un pregio eccezionale: è gobbo e gli affari cominciano ad andar bene, ma il diavolo ci mette lo zampino: Sammaria confessa di essersi innamorato di Rosina e per questo è costretto a dimettersi. Il commendatore convincerà la figlia a sposare Sammaria; ma un finale sorprendente stupirà il pubblico.



La regia è di Angela Ingoglia.







Partner ed informazioni



Partner del Festival: Pro Loco di Custonaci, Unione Nazionale Pro Loco d´Italia, Comune di Custonaci.







Per la partecipazione agli spettacoli è obbligatoria la prenotazione e si comunicano i seguenti contatti:



Tel. 0923-030639 - Cell. 347 3083023 – 328 0996484 – email: liberiragazzi@prolococustonaci.it.I



Il ricavato andrà in beneficenza.



Tutte le informazioni sulla Pagina Facebook del Comune di Custonaci e della Pro Loco di Custonaci e sui siti web ufficiali www.comunecustonaci.it e www.prolococustonaci