MARSALA. SI AFFIDA L´IMPIANTO SPORTIVO DI CONTRADA PAOLINI

Inserita in Economia il 20/04/2018 da Direttore MARSALA. SI AFFIDA LŽIMPIANTO SPORTIVO DI CONTRADA PAOLINI Avviata la procedura per lŽaffidamento triennale della gestione dellŽimpianto sportivo di contrada Strasatti, nel versante sud di Marsala. Un Avviso Pubblico, a firma del dirigente Giuseppe Fazio (Attività Produttive), fissa termini e modalità per presentare le richieste di partecipazione.



Possono concorrere allŽaffidamento Società e/o Associazioni sportive senza scopo di lucro (riunite anche in ATI) che praticano la disciplina calcistica e il rugby; con sede legale e operativa nel territorio di Marsala; iscritte allŽAlbo Comunale delle Associazioni Sportive e regolarmente affiliate alle Federazioni sportive nazionali e/o Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI.



L’Avviso, online sul sito web istituzionale (http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/28768) riporta le informazioni necessarie – nonché il modulo di domanda - per la richiesta di affidamento, il cui termine di scadenza è fissato al prossimo 9 maggio. LŽUfficio di riferimento è quello allo Sport e Turismo di Palazzo Municipale (via Garibaldi, 0923993.239/395/409), cui gli interessati possono rivolgersi per concordare una visita all’impianto, al fine di acquisirne una maggiore e più completa conoscenza.