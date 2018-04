Inserita in Cultura il 19/04/2018 da Direttore Alternanza Scuola lavoro: Consegnate all’IPIA le certificazioni di operatore di cablaggio strutturato in fibra ottica Si è svolta ieri, presso l’istituto professionale Salvo D’Acquisto di Bagheria la consegna delle certificazioni, erogate da Confartigianato, di “Operatore di cablaggio strutturato in fibra ottica” agli studenti che hanno preso parte al Progetto in Alternanza “BYOD: Alternanza a scuola”.



L’assessore Alessandro Tomasello è stato invitato dalla scuola e dalla dirigente scolastica Lucia Bonaffino a presenziare, in rappresentanza dell’amministrazione, alla consegna degli attestati.



“Con il progetto si è portata avanti un’esperienza innovativa di alternanza scuola lavoro grazie alla quale è stato realizzato dagli studenti coinvolti il cablaggio in fibra ottica dei locali della sede centrale, per rendere la connessione ad internet più libera e veloce, ma soprattutto aprire la strada alla creazione di nuovi e stimolanti ambienti di apprendimento” - spiega la dirigente Bonaffino. “In particolare, il gruppo, costituito dagli studenti più meritevoli delle classi quarte e quinte del percorso diurno e del corso per adulti hanno realizzato assemblaggi ottici, appreso le varie tecniche di giunzione e di localizzazione dei guasti e, infine, hanno sperimentato come testare e certificare le reti in fibra ottica. La scuola si è così dotata di un’unica area di copertura wi-fi, conforme alle legge 164/2014 sul cablaggio in fibra ottica degli edifici, e chiunque sarà in grado di connettersi ad internet con il proprio smartphone”.



«Un particolare plauso giunga da parte dell´ amministrazione comunale ai discenti ma anche al dirigente scolastico, ai docenti dell´ Ipia e alle imprese nonché alle sigle datoriali » - dice l’assessore Tomasello – tutti gli attori hanno creduto in un importante progetto il cui attestato è spendibile professionalmente e in un settore molto richiesto ».



Alla consegna delle certificazioni hanno partecipato oltre all’assessore Tomasello, i docenti Francesco Imperiale, ideatore del progetto e Valentina Macello, tutor interna, Giuseppe Pezzati, presidente di Confartigianato Imprese Sicilia, Roberto Cattaneo, titolare della Tecnofiber, azienda produttrice, Filippo Ribisi, vicepresidente nazionale di Confartigianato Imprese, Claudio Terruso, presidente provinciale e regionale del settore elettricisti di Confartigianato, Raffaele Sasso, del direttivo di Confartigianato, Rosario Fasullo, tutor aziendale e Angela Costa, tutor aziendale per la sicurezza.