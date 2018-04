Inserita in Politica il 19/04/2018 da Direttore Governo: Lumia, il Pd non abbia paura del dialogo con il M5S, fa solo bene al Paese “Aprire il dialogo con il M5S non è un segno di debolezza. Semmai è una scelta intelligente, un percorso di responsabilità a cui il Partito democratico per le sue caratteristiche politico-culturali è tenuto. Niente paura, può fare solo del bene al Paese sfidarsi sui temi principali di una possibile agenda di governo”. Lo dice Giuseppe Lumia, esponente dell’area Emiliano Fronte Dem.



“Le indicazioni programmatiche suggerite da Martina – aggiunge – sulla lotta alla povertà, sul sostegno al lavoro e alla famiglia sono una traccia che non bisogna svilire o ridimensionare. Aggiungo altre tre questioni che possono arricchire il confronto: l’introduzione di una vera web tax, la realizzazione della scuola a tempo pieno in tutta Italia, a cominciare dal Sud, e l’avvio di un percorso a tappe che punti dritto agli Stati Uniti d´Europa, per fare dell´Europa un’opportunità di crescita”.