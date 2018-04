Inserita in Cultura il 18/04/2018 da Direttore "L´ombra delle Muciare". All´Accademia Kandinskij la conferenza stampa di presentazione del cortometraggio di Marcello Mazzarella Si terrà Lunedì 23 Aprile alle 11:00, presso l´aula magna dell´Accademia Kandinskij, la conferenza stampa di presentazione de "L´ombra delle Muciare", cortometraggio a cura dell´attore trapanese Marcello Mazzarella. La proiezione si terrà lo stesso giorno alle 19:30 al Cinema Diana. L´ingresso al pubblico sarà libero con offerta.



"Questo film vuole essere un´opera per Trapani e i trapanesi" - afferma emozionato Mazzarella. "Molto spesso abbiamo assistito a pellicole girate a Trapani, ma scritte da persone che non sono nate e cresciute qui. Il mio intento è quello di raccontare una Trapani diversa, di narrare un pezzo importante della sua preziosa storia, che rischiamo di dimenticare. Vorrei stimolare i miei concittadini a riscoprire il valore delle nostre radici, come anche della bellezza che ci circonda e della quale, a volte, non ci prendiamo cura.



Perciò mi auguro che siano in tanti a guardare e apprezzare questo cortometraggio. Non nascondo di essere molto emozionato



Ringrazio quanti si sono spesi per dare una mano nella realizzazione, una parte del merito va anche a loro.

Presenti nel cast, oltre allo stesso Marcello Mazzarella, anche Vanessa Gallipoli, Antonino Bonanno, Mauro Spitaleri, Diego Gueci, Pietro Augugliaro, Francesca D’Antoni.



Saranno presenti inoltre i cooproduttori, Ferdando Daidone, direttore artistico dell’ Ass. Cult. Impronte Musicali, e l’imprenditore Nino Castiglione con la sua Ass.cult. Salviamo le Tonnare.



Presenzieranno per l’occasione la compositrice delle musiche originali, Giacometta Marrone D’Alberti e il Montatore Giuseppe Tarantino.