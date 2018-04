Inserita in Economia il 18/04/2018 da Direttore MAZARA. INTERRUZIONE EROGAZIONE IDRICA PER ISTALLAZIONE NUOVA TUBAZIONE Domani, Giovedì 19 Aprile, interruzione nei quartieri Makara e Santa Maria di Gesù



Si ricorda che nella giornata di domani, giovedì 19 Aprile, saranno ultimati i lavori alla condotta idrica di approvvigionamento nei quartieri Makara e Santa Maria di Gesù.



Gli addetti dell’ufficio acquedotto comunale provvederanno, unitamente alla ditta incaricata, alla sostituzione di oltre 15 metri di tubo e per l’intera giornata di giovedì 19 non sarà erogata acqua nei due popolosi quartieri.



I lavori di sostituzione della condotta idrica si sono resi necessari dopo che, nelle scorse settimane, una serie di guasti hanno causato disagi agli abitanti del quartiere.



L’erogazione tornerà alla normalità già nella giornata di Venerdì 20 Aprile.