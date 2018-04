Inserita in Cronaca il 18/04/2018 da Direttore MAZARA DEL VALLO: TORNA IL PATTUGLIAMENTO PEDONALE DI CENTRO STORICO E LUNGOMARE MAZZINI Torna il servizio di pattugliamento pedonale dei Vigili Urbani nel Centro Storico cittadino e sul Lungomare Mazzini. Il Comandante del locale comando di Polizia Municipale, dando seguito ad indicazione del Sindaco Cristaldi, ha disposto un servizio di pattugliamento pedonale da rendere al cittadino con funzioni anche deterrenti nei confronti di malintenzionati e/o abusivi.



“Ho dato immediata esecutività alla richiesta del Sindaco – ha aggiunto il Comandante Coppolino – ed abbiamo nuovamente istituito il servizio diurno pedonale per le vie del Centro Storico e un servizio, sempre a piedi, lungo il percorso che va dal Piazzale Giovan Battista Quinci fino all’intersezione con Via Valeria. Mi auguro che i cittadini – ha concluso il dirigente – apprezzino gli sforzi fatti e collaborino con gli uomini del Comando”.



Il servizio diurno prevede una pattuglia a piedi per le vie del Centro Cittadino dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00.



Il servizio sul Lungomare Mazzini invece viene effettuato da una pattuglia a piedi dalle 18,00 fino alle 20,00 circa.