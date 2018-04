Inserita in Politica il 14/04/2018 da Direttore seminario sul valore aggiunto dei fondi UE - Castello di Carini (PA) 19 aprile 2018. I nostri Comuni e la nostra Regione devono affrontare molte sfide al giorno d´oggi che possono essere trasformate in benefici solo se cogliamo l´opportunità di lavorare insieme.



Gli investimenti stimolano l´economia dei nostri Comuni e della nostra Regione. Una delle più importanti fonti di investimento è la politica di coesione dell´Unione Europea e i Fondi Strutturali e di Investimento europei.



Sono convinto che la politica di coesione svolga un ruolo importante a livello regionale e locale in tutta Europa. Consente alle autorità pubbliche, alle imprese, alle università, alla società civile e ad altre organizzazioni dei nostri comuni e regioni di svilupparsi e crescere insieme. Ma si è consapevoli di queste possibilità? Vorremmo discutere ulteriormente con Lei del valore aggiunto e delle carenze di questa politica per ottenere risultati migliori in futuro.



In questa prospettiva, desidero invitarti cortesemente a prendere parte a un dialogo sull´impatto e sul valore aggiunto della politica di coesione. L´obiettivo è discutere su cosa offre l´UE nei nostri Comuni e nella nostra Regione, quali lacune devono essere colmate, quali sono le aspettative e quale orientamento dovrebbe assumere in futuro. Il dialogo offrirà un´eccellente opportunità per mostrare e discutere il valore aggiunto della politica di coesione dell´UE e l´Europa che vogliamo!



L´evento si svolgerà presso il Castello di Carini (PA) il 19 aprile 2018 con inizio alle ore 9,30.