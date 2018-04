Inserita in Tempo libero il 14/04/2018 da Direttore ANAS Collesano: fatti non parole, il resto solo noia tra cultura e natura Ancora una volta l´ANAS con altre enti ed Associazioni ha organizzato una giornata all´insegna dei valori e della cultura. In particolare anas-scuola-collesano-nebrodiha organizzato una giornata con le scuole e con Enti pubblici quali come Comune di Collesano, l´Ente Parco delle madonie, le autorità militari e l´associazione Madonie Bike e Casale Drinzi. l´occasione è stato il primo sentiero tematico urbano.Abies nebrodensis. Tutto l´evento si è svolto come copione e secondo il cronoprogramma. Il risultato è stato, a giudicare dal gradimento dei giovani, piu che soddisfacente. il Presidente ANAS Collesano Antonello VARA ha dichiarato "sono contento particolarmente soddisfatto del risultato di quest´ultimo evento, progetto messo in campo grazie alla collaborazione ed aiuto dei soci ANAS e dei partner che, senza la loro insostituibile collaborazione non sarebbe stato possibile realizzarlo". Un particolare ringraziamento ha dichiarato il Presidente Vara va al coordinatore della protezione civile anas collesano , alla vice Veronica Catanese al volontario Donato Vincenzo alle socie Maria Liberti e Cecilia Failla, Elena Ginju per la gestione della degustazione.



In fine ma non per ultimo un grazie al socio fotorepoter e maestro Gaetano Mangano, a Grazia Sandra Invidiata per aver donato il formaggio, a Santina Grisanti per il miele, a Santina Cilluffo per l ottima crostata ed al personale del qui parco di Collesano Salvatore Rizzo e Concetta Cugino. Un sentito ringraziamento al corpo forestale, ai vigili urbani, alla ditta calabrese che gestisce l ARO, ad agri verde di Marco Iocolano per averci donato l umus all´associazione . COLLESANO, FATTI NON PAROLE, IL RESTO E SOLO NOIA