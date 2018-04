Inserita in Salute il 14/04/2018 da Direttore Gioca, impara e mangia sano: una grande festa oggi a Villa Margherita per il Festival Una grande festa allŽinsegna del cibo sano e della corretta alimentazione. Così ha preso il via stamattina CIBOLIŽ, il Festival su cibo, cucina, educazione alimentare per bambini, organizzato dal Centro di Cultura Gastronomica "Nuara Cook Sicily" e lŽAssociazione Trapani Welcome. Una tre giorni di appuntamenti, laboratori, show cooking e approfondimenti realizzata grazie ad importanti collaborazioni fra cui: lŽAsp di Trapani, lŽUfficio scolastico regionale – ambito di Trapani e le scuole del territorio, lŽOrganizzazione Produttori della Pesca di Trapani, Coldiretti Trapani, Lions Trapani, con il patrocinio dei comuni di Trapani ed Erice. Sponsor BCC Banca Don Rizzo.



I bambini delle scuole primarie del territorio, hanno imparato – divertendosi – tutti i segreti della sana alimentazione, dallŽorigine delle materie prime al rispetto della stagionalità alle tecniche di pesca e al rispetto della biodiversità. Giochi, quiz, degustazioni, show cooking, incontri e proiezioni video didattici hanno caratterizzato la mattinata, una vera e propria giornata di Festa che si è svolta alla Villa Margherita.



In contemporanea – presso lŽex aula consiliare di Palazzo DŽAlì, si è svolto il convegno "Promuovere un corretto stile alimentare: qualità, sicurezza e tipicità della dieta Mediterranea" organizzato dallŽAsp di Trapani e rivolto ai docenti e agli alunni delle scuole secondarie del territorio.



Ma Cibolì non finisce qui: domani, sabato 14 e domenica 15 aprile, presso il Centro di cultura Gastronomica "Nuara" (via Bastioni 2 – Trapani) si svolgeranno diversi laboratori rivolti ai bambini di varie fasce dŽetà su tematiche interessanti e stimolanti per favorire unŽadeguata conoscenza delle materie prime, trasmettere in modo semplice e diretto, anche attraverso le attività manuali, nozioni base di cucina e apprendere - divertendosi - nuove culture e nuovi mondi. Tutte le attività sono su prenotazione, per info e per scoprire il programma degli eventi è possibile visitare il sito: www.ciboli.it