Inserita in Cultura il 14/04/2018 da Direttore Luglio trapanese Sei cantanti lirici scelti per l´opera Sono sei i cantanti lirici scelti per l´opera "L´importanza di esser Franco": Marta Biondo, MS/Contralto, interpreterà MRS Prism; Chiara Cabras e Ilenia Tosatto, soprani, Cecily Cardew; Alfonso Michele Ciulla e Fabio Mario La Mattina, baritoni, Merriman e Lane; Tiberia Monica Naghi, soprano, Lady Gwendolen Farifax.

Oltre 20 i cantanti lirici provenienti dalla Sicilia, dall´Italia e dalla Germania che hanno partecipato alle audizioni che si sono svolte al Palazzo De Filippi per "Opera Studio", un progetto didattico di alto perfezionamento per la messa in scena dell´opera "L´importanza di esser Franco", commedia in 3 atti di Oscar Wilde con adattamento e versione ritmica del compositore Mario Castelnuovo Tedesco.



Il Luglio Musicale Trapanese intende scoprire e valorizzare nuovi interpreti per il repertorio operistico della stagione lirica.



L´ "Opera Studio" si svolgerà a Trapani, nella seconda decade di Giugno, la produzione e le prove dell´opera avranno inizio domenica 8 luglio 2018.



L´opera sarà rappresentata presso il Chiostro di San Domenico a Trapani nei giorni 29 Luglio e 1 Agosto 2018.







«Sarà un laboratorio di formazione, specializzazione e perfezionamento per le professioni del teatro musicale. Il progetto mira a completare ogni aspetto della formazione professionale del cantante, da quelli più spiccatamente musicali, a quelli della presenza scenica sul palcoscenico, della corretta dizione e della scelta del repertorio», così dichiara il Maestro Andrea Certa, responsabile della programmazione lirica e casting manager dell´Ente Luglio Musicale Trapanese.







Tanta l´emozione dei partecipanti alle audizioni.



Alcune dichiarazioni: "Ho deciso di partecipare a questa iniziativa perché l´Ente Luglio Musicale è il Teatro di Tradizione della mia provincia, e avrei comunque il piacere di debuttare anche in questo teatro", "Per me sarebbe un grandissimo onore poter partecipare a questo laboratorio, ricoprendo uno dei ruoli richiesti, ed una grandissima opportunità di lavoro", "Ho ancora l´adrenalina post audizione, però come sempre cerco di fare tutto quello che posso e spero di farcela. Se sono venuta qui è perché mi interessa e ci tengo, quindi incrociamo le dita e aspettiamo"