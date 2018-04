Inserita in Sport il 14/04/2018 da Direttore I Piccoli Pattinatori Trapanesi a San Giovanni La Punta il 15 Aprile 2018 Dopo i Campionati Italiani Indoor di Pesaro che ha visto impegnati in Febbraio il Settore Agonismo grandi, l’A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi società sportiva rotellistica granata è pronta ad affrontare con le categorie giovanissimi ed esordienti i Campionati Regionali su pista che si svolgeranno il 15 Aprile 2018 al Pattinodromo Comunale di via Assisi di San Giovanni La Punta Catania il primo appuntamento di pattinaggio corsa federale in Sicilia targato 2018.



Indetto dal Comitato Regionale FISR Sicilia ed organizzato dalla A.S.D. Castorina oltre 120 Atleti si contenderanno i titoli Regionali.



E’ prevista la partecipazione di Atleti non agonisti denominati Primi Passi.



Valentina Incandela, Allenatore dell’A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi, porterà a seguito i seguenti Atleti diversificati per categoria:



Cavataio Nora – Primi Passi F.

Strazzera Samuele – Primi Passi M.

Cavataio Gaia – Giovanissimi F.

Gammicchia Giacomo – Giovanissimi M.

Incandela Nicolas – Giovanissimi M.

Maranzano Davide – Giovanissimi M.

Palumbo Sofia – Esordienti F.

Sansica Chiara – Esordienti F.

Sarracino Greta – Esordienti F.

Di Bella Adriano – Esordienti M.

La Commare Antonio – Esordienti M.

Appuntamento dunque alle ore 09.00 di domenica 15 Aprile a San Giovanni La Punta per un giorno di sano Sport e puro agonismo!



Forza Piccoli Pattinatori Testa, Cuore (granata) e Gambe!!