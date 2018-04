Inserita in Politica il 14/04/2018 da Direttore Con il WWF Sicilia Area Mediterranea la Giornata Nazionale del Mare Grande fermento in occasione della giornata nazionale del mare e della cultura marina istituita con il nuovo Codice della Nautica da Diporto ogni anno per lŽ11 aprile.



Il WWF Sicilia Area Mediterranea, a Porto Empedocle e Sciacca, ha festeggiato la giornata insieme con la Guardia Costiera "al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico".



A Porto Empedocle nei locali della Torre di Carlo V sono state coinvolti gli alunni dellŽIstituto Comprensivo "Pirandello" del plesso intitolato a "Luigi Rizzo" Comandante Marittimo e Ammiraglio che prestò servizio nella Regia Marina durante la prima e seconda guerra mondiale ricevendo numerose decorazioni, il cui valore è stato sottolineato dal Comandante della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, Capitano di Fregata, Filippo Maria Parisi.



La Presidente dellŽAssociazione Mariterra, Erica Zoppo, che ha curato lŽorganizzazione logistica dellŽevento, si è detta felice di essere riuscita nellŽintento di marcare a Porto Empedocle una giornata dŽimportanza nazionale.



La sindaca di Porto Empedocle, Ida Carmina, che ha fortemente voluto lŽevento, salutando i lavori ha riaffermato la centralità del mare per città da lei governata in tutte le sue declinazioni.



Anche Gero La Rocca, Amministratore di Ecoface, ha posto lŽaccento sullŽimportanza di salvaguardare il mare dallŽinquinamento da plastiche che lo sta soffocando.



Per la Guardia Costiera della Capitaneria di Porto, poi, la Tenente di Vascello Fabiola Ratano ha tenuto una lezione sui valori del mare e delle sue risorse, con una chiarezza espositiva che ha incantato il giovane uditorio.



Infine, il Presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea, Giuseppe Mazzotta, ha esposto le attività di volontariato che caratterizzano le coste battute dal WWF, sia nella lottan allŽinquinamento del mare che nellŽaiuto alla salvaguardia delle biodiversità, con particolare attenzione al Progetto Tartarughe Marine, di cui il WF è leader in Italia e partner internazionale.



La lettura di alcune poesie dedicate al mare, composte e lette dal prof. Antonino Prestia, che si è presentato anche come sottufficiale di Marina in congedo, ha allietato e ingentilito la conclusione dellŽevento.



A Sciacca il WWF, grazie allŽiniziativa della Guardia Costiera, di concerto con la Lega Navale, ha festeggiato la Giornata del Mare allŽIstituto Superiore "Amato Vetrano", la cui giovane platea ha animato la manifestazione.



In vario modo, ma sempre sinergici, sono intervenuti la Dirigente Scolastica Dr.ssa Caterina Mulè, il Tenente di Vascello Sebastiano Sgroi, Comandante della Guardia Costiera di Sciacca, lŽAvv. Aldo Rossi, Presidente della Sez, di Sciacca della Lega Navale Italiana, e Filippo Galluzzo, coordinatore della Sez. di Sciacca della Croce Rossa Italiana.



Per il WWF lŽArch. Salvatore Mugnai è intervenuto ponendo lŽaccento sul carattere inclusivo che il mare nasconde, evocando infinite opportunità tutte da vivere.







Il quinto comma dellŽart. 52 del Codice recita "Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico legato al mare, in particolare ponendo in rilievo il contributo del mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio nazionale nonché al fine di preservare le tradizioni marinaresche della comunità italiana, anche allŽestero, possono essere organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, nonché iniziative finalizzate alla costruzione nellŽopinione pubblica e nelle giovani generazioni della cultura e conoscenza del mare" e per questo gli attori si sono dati appuntamento al prossimo anno per rinnovare lŽimpegno.