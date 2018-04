Inserita in Politica il 13/04/2018 da Direttore SAN VITO LO CAPO. il Movimento “Insieme per San Vito” presenterà ufficialmente i candidati Lunedì 16 aprile alle ore 21.00, in via Farini, il Movimento “Insieme per San Vito” presenterà ufficialmente i candidati per il rinnovo del consiglio comunale di San Vito Lo Capo della lista “Insieme per San Vito”, a sostegno della candidatura a sindaco di Giuseppe Peraino.