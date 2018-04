Inserita in Politica il 13/04/2018 da Direttore Amministrative Custonaci 2018: il Sindaco Giuseppe Bica presenta la sua lista civica Venerdì 13 aprile, alle ore 21.00, negli spazi del Teatro Comunale di Custonaci, sarà presentata la lista civica SìAmo Custonaci a sostegno della candidatura del già sindaco di Custonaci, Giuseppe Bica, per le prossime amministrative di giugno.



Giuseppe Bica, classe 1961, ingegnere, ha deciso di ricandidarsi per completare il lavoro avviato. Un impegno preso cinque anni fa, che vuole portare avanti con determinazione e con l´aiuto dei cittadini.



SiAmo Custonaci è un progetto politico vocato allo sviluppo socio-economico del territorio in chiave turistica, con l´obiettivo di creare opportunità di lavoro che spaziano dall´attrazione dei beni culturali, ambientali e del mare alla centralità religiosa del Santuario Maria SS. di Custonaci e del culto mariano; dalla gastronomia tradizionale e dagli eventi, all´estro operoso e qualificato dell´associazionismo; dalle reti d´impresa alla capacità di fare sistema tra pubblico e privato.



In corsa, a sostegno di Giuseppe Bica Sindaco, ci sono: Leo Bonfiglio, Silvia Campo, Filippo Castiglione, Francesca Colomba, Maria Grazia Morici, Giovanni Noto, Giovanni Oddo, Maria Stella Pace, Baldassare Pollina, Gioacchino Poma, Arianna Ragusa, Carmelo Zichichi. Tra i volti nuovi, molti giovani.





Il programma sarà presto consultabile sul sito web ww.giuseppebicasindaco.it.