Inserita in Salute il 13/04/2018 da Direttore MARTEDI’ SI RINNOVANO LE RAPPRESENTANZE SINDACALI DELL’ASP DI TRAPANI Si svolgeranno il 17, 18 e 19 aprile le elezioni per le RSU (Rappresentanze sindacali unitarie) dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani per il triennio 2018-2021.



Nove i seggi elettorali dislocati nei presidi dell’azienda. La commissione elettorale provinciale , che ha esaminato e ammesso le liste, è presieduta da Baldo Scaturro.



Saranno 36 gli eletti, in rappresentanza dei 2.945 dipendenti del comparto sanitario, amministrativo e tecnico dell’ASP (è esclusa la dirigenza). Nove le liste presentate dalle diverse sigle sindacali del comparto, per un totale 165 candidati.