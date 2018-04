Inserita in Economia il 11/04/2018 da Direttore Al via a Favignana i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della palestra ‘B. Mineo’ danneggiata da un incendio doloso Hanno avuto inizio ieri a Favignana i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della palestra ‘B. Mineo’ dell´Istituto scolastico ‘A. Rallo’, danneggiata a seguito dell’incendio verificatosi a breve distanza dall’inaugurazione, che ne rese impossibile l’utilizzo. Il progetto, redatto dall´Ufficio Tecnico del Comune per un ammontare complessivo di € 31.169,69, riguarda sinteticamente il ripristino della funzionalità dei locali spogliatoi e della stessa palestra a seguito del rogo doloso da parte di ignoti verificatosi esattamente la sera del 13 agosto 2016, che ha reso i locali non più praticabili. L’urgenza del recupero della funzionalità della palestra era motivata, oltre che dall’uso dei locali per le attività scolastiche, anche in quanto unico locale sportivo e di aggregazione presente nell’isola di Favignana. La procedura di gara è stata svolta nel portale MEPA ed è stata aggiudicata alla ditta VULLO SALVATORE di FAVARA (AG).



La palestra era stata inaugurata il 27 aprile 2016 dopi i lavori di ristrutturazione per l’adeguamento energetico, la sicurezza degli edifici e l’istituzione della scala antincendio.



La palestra era rimasta chiusa precedentemente per 13 anni, perché inagibile, e riaperta grazie a un finanziamento del MIUR di complessivi 350 mila euro – previsto per tutte le scuole di primo grado – assegnato con i fondi FESR 2007/2013, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.