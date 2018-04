Inserita in Gusto il 11/04/2018 da Direttore A Trapani prende il via "Cibolì", il Festival su cibo, cucina, educazione alimentare per bambini Un Festival dedicato ai più piccoli per diffondere la cultura del cibo, e trasmettere in modo semplice, ludico, divertente e stimolante per i bambini la passione, le tecniche e le tradizioni gastronomiche della cucina Mediterranea. Questo è CIBOLI´, il Festival su cibo, cucina, educazione alimentare per bambini, che si terrà a Trapani il 13, 14 e 15 aprile 2018.



Una grande occasione, nell´Anno nazionale del cibo italiano – proclamato dai Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dei beni culturali e del turismo – per approfondire una importante tematica che riguarda le nuove generazioni, ma anche le famiglie e gli insegnanti: l´educazione alimentare per i più piccoli.



La mattina di venerdì 13 aprile, presso la Villa Margherita, si terrà un incontro rivolto agli alunni delle scuole primarie del territorio, una vera e propria festa fra giochi, quiz, degustazioni per stimolare la curiosità e accrescere la consapevolezza dei bambini sul tema dell´alimentazione. L´iniziativa è realizzata con la partecipazione di: Asp Trapani, Coldiretti Trapani, Organizzazione di Produttori della Pesca di Trapani, lo chef Peppe Giuffrè, il panificatore Peppe Martinez, le nutrizioniste Federica Lamia e Alessia Gennaro.



Contemporaneamente, sempre il 12 aprile (ore 9.30 - 13.00), si terrà, nell´ex aula consiliare di Palazzo D´Alì, un convegno curato dall´Asp dal tema "Promuovere un corretto stile alimentare: qualità, sicurezza e tipicità della dieta Mediterranea". A partecipare esperti di settore che daranno informazioni utili e si confronteranno sul delicato e importante tema della corretta alimentazione.



Sabato 14 e domenica 15 aprile, presso il Centro di cultura Gastronomica "Nuara" (via Bastioni 2 – Trapani) si svolgeranno diversi laboratori rivolti ai bambini di varie fasce d´età su tematiche interessanti e stimolanti per favorire un´adeguata conoscenza delle materie prime, trasmettere in modo semplice e diretto, anche attraverso le attività manuali, nozioni base di cucina e apprendere - divertendosi - nuove culture e nuovi mondi. Tutte le attività sono su prenotazione, per info e per scoprire il programma degli eventi è possibile visitare il sito: www.ciboli.it.







"Cibolì", organizzato dal Centro di Cultura Gastronomica "Nuara Cook Sicily" e l´Associazione Trapani Welcome, è una tre giorni di appuntamenti, laboratori, show cooking e approfondimenti realizzata grazie ad importanti collaborazioni fra cui: l´Asp di Trapani, l´Ufficio scolastico regionale – ambito di Trapani e le scuole del territorio, l´Organizzazione Produttori della Pesca di Trapani, Coldiretti Trapani, Lions Trapani, con il patrocinio dei comuni di Trapani ed Erice. Sponsor BCC Banca Don Rizzo.







Programma Cibolì 2018







- Venerdì 13 aprile 2018, ore 9.00 – 13.00



Cibolì in Festa: gioca, impara e mangia sano!







Dove: Villa Margherita:



Per chi: dedicato agli alunni delle scuole primarie del territorio



Giochi, quiz, degustazioni per stimolare la curiosità e accrescere la consapevolezza dei bambini sul tema dell´alimentazione



Con la partecipazione di: Asp Trapani, Coldiretti Trapani, Organizzazione di Produttori della Pesca di Trapani, Peppe Giuffrè, Peppe Martinez, le nutrizioniste Federica Lamia e Alessia Gennaro.







- Venerdì 13 aprile 2018, ore 9.30 – 13.00



Convegno: "Promuovere un corretto stile alimentare: qualità, sicurezza e tipicità della dieta Mediterranea"



Dove: Ex Aula Consiliare, Palazzo D´Alì – Trapani



Per chi: Educatori, insegnanti, genitori ed esperti del settore



A cura dell´Asp – Trapani. Dipartimento servizio igiene degli alimenti e della nutrizione







Interverranno:



Dott. Giovanni Bavetta – Commissario, Asp di Trapani



Dott. Salvatore Requirez - Direttore Sanitario, Asp di Trapani



Dott. Francesco Di Gregorio – Direttore Dipartimento di Prevenzione, Asp di Trapani



Dott. Leonardo Di Bella – Direttore Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Asp di Trapani



Dott. Giorgio Saluto – Resp. U.O. Igiene della Nutrizione, Asp di Trapani



Dott. Giuseppe Valenti - Resp. U.O. per l´Educazione e la Promozione alla Salute, Asp di Trapani



Dott.ssa Fiorella Palumbo – Dirigente Ufficio Scolastico Regionale



Dott.ssa Maria Lisa Figuccia – Resp. Ufficio Scolastico Provinciale Trapani



Dott. Paolo Salerno – Centro di Cultura Gastronomica "Nuara – Cook Sicily"







- Sabato 14 aprile ore 16.30



Laboratorio partecipativo: Piccoli chef



Un laboratorio di avvicinamento al cibo rivolto ai bambini. Un´esperienza ludico-educativa - realizzata da chef e animatori - che rappresenta un passo importante verso una più corretta educazione alimentare e una maggior consapevolezza del grande patrimonio storico e culturale che caratterizza la gastronomia del territorio.



A cura di: Mario Bianco, Chef



Per chi: bambini dai 6 ai 12 anni (non sono ammessi genitori)



Incontro formativo contributo di partecipazione 10 euro con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti







- Sabato 14 aprile ore 17.00



Laboratorio partecipativo: I Love Cooking!



L´inglese in cucina, per apprendere – divertendosi – nozioni base di questi due fantastici mondi! Un viaggio divertente alla scoperta nuovi piatti e culture diverse.



A cura di: Scuola Virgilio



Per chi: bambini dai 5 agli 11 anni – (non sono ammessi genitori)



Incontro formativo contributo di partecipazione 10 euro con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti







Domenica 15 aprile 2018 ore: 10.00



Laboratorio partecipativo: In cucina con le nutrizioniste: prepariamo la merenda perfetta!



I bambini, guidati da due biologhe nutrizioniste impareranno a preparare una merenda SANA, GUSTOSA ed EQUILIBRATA.



A cura di: Alessia Gennaro e Federica Lamia, nutrizioniste



Per chi: bambini dai 5 ai 10 anni – ( non sono ammessi genitori )



Incontro formativo contributo di partecipazione 10 euro con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti







Domenica 15 aprile 2018 ore: 10.00



Laboratorio partecipativo: Kids Cake Design Lab



Un laboratorio didattico dedicato ai piccoli per imparare a modellare simpatici personaggi in pasta di zucchero



A cura di: Sabrina Troiano,



Per chi: bambini dai 6 ai 12 anni - non accompagnati dai genitori



Incontro formativo contributo di partecipazione 10 euro con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti







Domenica 15 aprile 2018, ore: 16.30



Laboratorio partecipativo: La cucina del territorio spiegata ai più piccoli



La passione per la cucina, i piatti tradizionali del territorio e della dieta mediterranea, in un laboratorio coinvolgente dove i bimbi impareranno divertendosi e mettendo le mani in pasta!



A cura di: Francesco Pinello, Chef



Per chi: bambini dai 5 ai 12 anni (non sono ammessi genitori)







Domenica 15 aprile 2018, ore: 17.30



Laboratorio dimostrativo/Cooking Show: Scopriamo il Cioccolato



Tutti i segreti del cioccolato, un ingrediente amato da grandi e piccini in un laboratorio che vi stupirà, grazie alla maestria di un mastro cioccolatiere







A cura di: Vito Filingeri, Chef pasticciere



Per chi: bambini dai 5 ai 12 anni - ( non sono ammessi genitori )



Incontro formativo contributo di partecipazione per entrambi i corsi 13 euro con prenotazione obbligatoria







Per info e iscrizioni: www.ciboli.it