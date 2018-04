Inserita in Economia il 09/04/2018 da Direttore Cinquanta Alberi per Erice. Nuovo verde messo a dimora per iniziativa del M5s Cittadini e impegno politico. Questa mattina, a Erice, si è svolta l´iniziativa “DoniamoNuovoVerdeAErice”, promossa dal MoVimento 5 stelle con l´obiettivo di potenziare oltre che custodire e salvaguardare il “verde”.



Parafrasando J. F. Kennedy: «Non chiedete cosa può fare la vostra montagna per voi, chiedete cosa potete fare voi per la vostra montagna».



Una montagna, il monte San Giuliano, che la scorsa estate è stata come sempre bruciata dalla mano criminale dell´uomo.



L´iniziativa di oggi è una forma di risarcimento, minima, ma necessaria. Gli attivisti del MoVimento si sono ritrovati a S. Ippolito sulla strada Immacolatella – Valderice, sotto il Quartiere Spagnolo, per piantare 50 alberi di diversa specie tra cui mandorli, carrubbi, schinus e alberi del rosario scelti dal prof. arch. Maurizio Oddo tra quelli che meglio si adattano alle caratteristiche bioclimatiche e rispettose della presenza dell´antica chiesetta di Sant´Ippolito. Non è stata soltanto un´ iniziativa spontanea e simbolica. Dietro la scelta delle piante e del luogo c´è una ricerca progettuale che ha avuto il benestare degli Uffici comunali di Erice, della Soprintendenza e del servizio forestale della Regione siciliana. La piantumazione di nuovi alberi ha richiesto anche un piccolo investimento finanziario reso possibile dall´attività “RegalatiUnAlbero” promossa nel dicembre scorso dagli attivisti di Trapani ed Erice del MoVimento 5 Stelle.



I cittadini hanno donato piccoli contributi in cambio di un esemplare di Chamaecyparis. Ogni donatore ha potuto dare identità al nuovo verde da piantare compilando una targa in cui è stato riportato il nome di una persona alla quale dedicare l´albero messo a dimora. Come l´Uomo che piantava gli alberi di Jean Giono, questa tappa inaugura un lungo percorso che gli attivisti del MoVimento continueranno a svolgere nel corso del tempo. All´iniziativa erano presenti, tra gli altri, il portavoce al Senato, Vincenzo Maurizio Santangelo, i portavoce al Consiglio Comunale di Erice, Alessandro Barracco ed Eugenio Strongone.