Inserita in Cronaca il 09/04/2018 da Direttore SALEMI: ARRESTATO DAI CARABINIERI 32ENNE PER SPACCIO DI DROGA I Carabinieri della Stazione di Salemi, guidati dal Maresciallo Capo Calogero Salvaggio, nel fine settimana, hanno tratto in arresto BADJIE Salieu, 32 enne originario del Gambia per il reato detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



Il giovane è stato controllato dai Carabinieri della Stazione di Salemi nel corso di un mirato servizio di controllo presso il CAS VILLA MOKARTA e trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, già suddivisa in dosi e pronta per essere venduta al dettaglio. I Carabinieri intervenuti hanno immediatamente percepito il nervosismo del giovane extracomunitario e, dopo alcune domande, hanno opportunamente ritenuto di approfondire il controllo.

In effetti, all’esito della perquisizione personale, sono stati rinvenuti e sequestrati sette dosi di hashish, occultate nel giubbino. Gli accertamenti esperiti successivamente hanno infatti permesso di stabilire come il BADJE avesse poco prima venduto a due giovani salemitani due dosi.



Il controllo è stato poi esteso presso il domicilio del giovane, ove sono state ritrovate ulteriori dosi. La sostanza stupefacente complessivamente sequestrata, sia di hashish che marijuana, ammonta a circa venti grammi. Oltre allo stupefacente sono state poste sotto sequestro anche le banconote, ritenute il profitto dell’attività di spaccio.



Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato ristretto in regime di arresti domiciliari, e all’esito dell’’udienza di convalida celebrata innanzi al Giudice del Tribunale ordinario di Marsala, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G.