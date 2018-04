Inserita in Economia il 09/04/2018 da Direttore MAZARA, AVVIATA LA PULITURA DELLA TUBAZIONE PER LA COMPLETA EROGAZIONE IDRICA NEI QUARTIERI MAKARA E SANTA MARIA DI GESU’ “Desidero informare i cittadini su quello che sta avvenendo in una parte della nostra Città, nelle zone Makara e Santa Maria di Gesù per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico. Si sono verificati dei guasti che sono stati risolti però, purtroppo, nonostante la risoluzione del problema ancora l’acqua non arriva a tutte le utenze. C’è una percentuale delle utenze della zona Makara e di Santa Maria di Gesù che non può usufruire del servizio. Pare che possano essersi verificati dei disagi dovuti al fatto che le tubazioni, dopo i lavori, vanno pulite accuratamente per cui ho disposto che una serie di imprese lavorino con celerità per pulire bene queste stesse tubazioni”.



Lo ha detto il Sindaco di Mazara del Vallo on. Nicola Cristaldi, annunciando che da questa mattina è stato avviato un intenso lavoro di pulitura delle tubazioni, dalle vasche centrali sino alle prese dei cittadini che hanno difficoltà nell’approvvigionamento idrica.



“Nel frattempo – ha aggiunto il Sindaco – abbiamo disposto un servizio di autobotti ma invitiamo la cittadinanza ad un uso corretto e collaborativo dello stesso servizio. Abbiamo messo in campo ogni azione e chiediamo pazienza e collaborazione massima”.



Per quegli utenti che avessero ancora problemi idrici l’Amministrazione ha disposto un servizio di richiesta intervento ed autobotte, indirizzando una richiesta esclusivamente tramite WhatsApp e/o SMS ai numeri telefonici (388-1146507 e 393-9062151) oppure tramite Messenger/Facebook indirizzando la richiesta direttamente all’account Nicolò Cristaldi.