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Inserita in Tempo libero il 08/04/2018 da Direttore

Casa Circondariale di Trapani ha ospitato l´Associazione dei

Casa IN DATA 7.4.2018, NEI LOCALI DEL TEATRO DELLA CASA CIRCONDARIALE DI TRAPANI, L’ASSOCIAZIONE TRAPANESE DEI “POETI CANTORI” HA TENUTO UN CONCERTO ALLA PRESENZA DI CENTO DETENUTI DI MEDIA SICUREZZA RISTRETTI NEI REPARTI MEDITERRANEO E ADRIATICO.
I POETI CANTORI HANNO VIAGGIATO ATTRAVERSO LA STORIA MUSICALE ITALIANA CANTANDO BRANI DELLA TRADIZIONE MELODICA NAPOLETANA, MA ANCHE ARIE DI OPERE COME IL VA PENSIERO, BRANI LA CUI GENESI E’ STATA SPIEGATA AI DETENUTI COME A SOTTOLINEARE ANCHE LA VALIDITA’ CULTURALE DELL’INIZIATIVA.
IL CONCERTO FA PARTE DI UNA SERIE DI SPETTACOLI DI BENEFICIENZA, IN FAVORE DEI DETENUTI, TENUTI DA VARI ARTISTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI CHE HANNO DATO, IN MODO DEL TUTTO GRATUITO, LA PROPRIA DISPONIBILITA’ A CONCEDERE MOMENTI DI RELAX ALLA POPOLAZIONE DETENUTA, MOSTRANDO IN TAL MODO UNA GRANDE SENSIBILITA’ NEI CONFRONTI DI CHI OGGI SOFFRE TUTTE LE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA DETENZIONE.

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