Inserita in Sport il 08/04/2018 da Direttore I San Giuliano’s Boys sono tutti detenuti nella Casa Circondariale di Trapani Con la vittoria di oggi per 6 – 4 contro la forte compagine ASD Auser Fico, la squadra dei San Giuliano’s Boys si può godere il primo posto in classifica del Campionato OPEN del CSI.

I San Giuliano’s Boys sono tutti detenuti nella Casa Circondariale di Trapani; una squadra eterogenea composta di detenuti italiani ma anche da senegalesi, gambiani ed egiziani.



Allenata dagli assistenti capo Cirrone e Pantaleo, la squadra gioca (per forza di cose) tutte le partite in casa, sostenuta da un folto pubblico di detenuti che assiste alle partite dai cortili passeggi.

Trascinati oggi dalle reti di un incontenibile Jallow Kerno (gambiano) e dal trapanese Vito Criscenti e guidata in campo magistralmente dal centrocampista palermitano Giovanni Traina, la squadra si è imposta sui fortissimi atleti dell’AUSER FICO.