Inserita in Sport il 07/04/2018 da Direttore In scena al “Queen Elizabeth II” di Montevago (Ag) la finale playoff in gara unica del campionato di Terza Categoria Sicilia girone Trapani E´ l´ultimo atto: fra poco più di un giorno andrà in scena al “Queen Elizabeth II” di Montevago (Ag) la finale playoff in gara unica del campionato di Terza Categoria Sicilia girone Trapani 2017/2018. Alle ore 15:30 si affronteranno l´Aics Montevago e il Bianco Arancio Petrosino, con la squadra giallorossa che ha a disposizione solo la vittoria per venire promossa in Seconda Categoria 2018/2019: se la gara al 90´ si concluderà sul pareggio, ci saranno due tempi supplementari, ma se al 120´ il segno ´x´ dovesse permanere a raggiungere la categoria superiore sarebbero gli agrigentini.

Al termine della seduta di rifinitura mister Vito Campo ha diramato le proprie ultime convocazioni stagionali, chiamando alla “battaglia” i seguenti 18 atleti:



Portieri: De Pasquale, Vinci;

Difensori: Bilardello, Gabriele, Genovese, Isaia, Pellegrino, Piccione, Saladino;

Centrocampisti: Barraco, Ben Dziri, Campo, Catania, Consentino, Gandolfo, Lodato, Lombardo;

Attaccante: Panitteri.



Durante la “regular season” il Bianco Arancio ha vinto nella gara di andata al Comunale per 2-1 (vantaggio ospite di Ciliberto, pareggio sul finire con Genovese su calcio di rigore e gol vittoria allo scadere di Panitteri) ed ha perso nella gara di ritorno al “Queen Elizabeth” per 1-0 (rete di Salvato).

Arbitrerà l´incontro il signor Vincenzo D´Alberti, coadiuvato dagli assistenti signori Giovanni Figuccia e Vito Licari, intera terna appartenente alla Sezione A.I.A di Marsala (Tp).