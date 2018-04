Inserita in Tempo libero il 07/04/2018 da Direttore sabato 7 aprile, la rassegna teatrale "Teatro Festival - Città di Custonaci" sabato 7 aprile, la rassegna teatrale "Teatro Festival - Città di Custonaci" organizzata dalla Pro Loco di Custonaci, in coproduzione con il Comune di Custonaci. Il progetto, lanciato l´anno scorso, mette insieme numerose compagnie teatrali amatoriali, una vera e propria palestra artistica.



In scena il musical "Nel cuore di Verona", ispirato all´indimenticabile storia d´amore tra il giovane Romeo e la bella Giulietta, in una Verona caratterizzata dall´odio e dai contrasti di due famiglie rivali: i Montecchi e i Capuleti.



Lo spettacolo, a cura dell´associazione Musica – Teatro – Danza "Liberi Ragazzi", si svolgerà negli spazi del Teatro Comunale di Custonaci, in Via Ugo Foscolo, ed andrà in replica domenica 8 aprile. Ingresso ore 20.30, inizio ore 21.15.



Partner ed informazioni



Partner del Festival: Pro Loco di Custonaci, Unione Nazionale Pro Loco d´Italia, Comune di Custonaci, Associazione Kalos.



Per la partecipazione agli spettacoli è obbligatoria la prenotazione e si comunicano i seguenti contatti:

Tel. 0923-030639 - Cell. 347 3083023 – 328 0996484 – email: liberiragazzi@prolococustonaci.it.



Il ricavato andrà in beneficenza.