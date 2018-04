Inserita in Cultura il 07/04/2018 da Direttore Nell´ambito dell´iniziativa di BCsicilia 30 Libri in 30 Giorni si presenta a Torretta il volume Nell´ambito dell´iniziativa "30 Libri in 30 Giorni" si presenta domenica 8 Aprile 2018 alle ore 17,00, presso l´Aula Consiliare in Via Trieste, 21 a Torretta, il volume di Domenico Scapati: "Storia del tarantismo". La manifestazione è promossa da BCsicilia, l´Associazione che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, in collaborazione con l´Associazione Evita Touring e il patrocinio del Comune di Torretta. Dopo i saluti di Salvatore Gambino, Sindaco di Torretta, l´introduzione di Giusy Musso, Presidente BCsicilia Sede di Torretta, e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, è previsto l´intervento dell´etnoantropologo Claudio Paterna. All´incontro sarà presente l´autore. A seguire la degustazione di prodotti tipici a cura dell´Associazione Evita Touring. Per informazioni: Email: segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076 - Fb: BCsicilia – Tw: BCsicilia.

Il Libro: Vero o falso che fosse, il morso della taranta produceva un male che si doveva sottoporre a cura per evitare la morte (fisica o psichica). Morte che originava dalle paure, dal male, dalla povertà e dalle malattie. E i mezzi di cura erano tanti a seconda delle etnie, luoghi, cultura e civiltà. Il tema portante è quello della taranta che qualche volta bussava alla porta senza sapere a chi potesse toccare. Fenomeno, quello del tarantismo, vissuto nel mondo contadino delle nostre terre del Sud, nato da millenni. Saggio antropologico che riprende i più grandi studiosi di tarantismo, musiche, ballo e come Michele Gioielli, Chiara Gallini, Ernesto De Martino, Pierpaolo De Giorgi, Giuseppe Michele Gala, Eugenio Imbriani, e altri. Il testo si correda di una ricca Bibliografia e del contributo di Claudio Paterna, Vito Fumarola, Vincenza Musardo, Daniela Gerundo, Aldo Fici, Gianfranco Romagnoli. La prefazione è della giornalista RAI Liliana Ursino. La copertina della pittrice galatinese Fabiana Luceri.

L´autore: Domenico Scapati (Mottola, 1949). Vissuto sin dalla nascita tra i contadini in Masseria di Puglia, si arruola nella Guardia di Finanza ove svolge l´attività di comportamentista Cinofilo e ove vi milita per circa dodici anni nei vari gradi, secondo assegnazione compiti. Svolge dal 1980 in poi l´attività di Commercialista Tributarista, nonché di Docente negli ambiti formativi per le Discipline Giuridiche ed Economiche, Tecnica della Comunicazione. Nel 1996 pubblica il testo "L´uomo ideale e... l´individuo della massa" (Tecnica della Comunicazione), editore lo stesso Autore. È coautore del Volume "La Festa di San Giuseppe – Dalla Sicilia alla Puglia", stampato nel 2012 dall´Editore Talmus.it. Nel 2015, pubblica il saggio "La Danza del Ragno". Nel 2015 è stato nominato Accademico Effettivo dell´Accademia Siciliana dei Mitici del Centro Internazionale degli Studi sul Mito (CISM).