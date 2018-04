Inserita in Salute il 06/04/2018 da Direttore “ACCREDIA” ESTENDE LE COMPETENZE DEL LABORATORIO DI SANITA’ DELL’ASP Ulteriori accreditamenti per il Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ASP di Trapani da parte di ACCREDIA "Sistema Nazionale per l´Accreditamento di Laboratori", l´ Ente italiano competente a concedere o revocare "Accreditamento, a livello nazionale, dei Laboratori di prova.



Nel corso dell’ultima valutazione ispettiva effettuata la scorsa settimana ACCREDIA ha esteso l´accreditamento a nuove matrici e parametri microbiologici:



- acqua di balneazione: Escherichia coli ed Enterococchi ;



- acque destinate al consumo umano : Pseudomonas aeruginosa, Conteggio colonie a 22°C, Conteggio colonie a 37°C, Clostridium perfringens;



- alimenti: Carica microbica a 30°C.







ACCREDIA concede l´accreditamento a un laboratorio quando ne ha accertato la competenza tecnica e gestionale, in conformità ai requisiti previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e dal documento ACCREDIA RT-08.







Il Laboratorio di Sanità pubblica della Cittadella della Salute, accreditato fin dal 16 febbraio 2012, è una struttura complessa dell’ASP, dipendente dal Dipartimento di Prevenzione, ed eroga prestazioni per offrire un servizio che garantisca un livello tecnico sempre aggiornato e costantemente controllato in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIIEC 17025. E’ diretto da Maria Anna Messana, mentre il Responsabile qualità è Francesco Regina..



“E’ un ulteriore tassello – dice il commissario dell’ASP Giovanni Bavetta – che si aggiunge alle altre eccellenze della nostra azienda. Un strumento sempre più qualificato per il dipartimento di prevenzione per effettuare i controlli e per assicurare l’igiene, la profilassi e la sanità pubblica”.







Così oggi il laboratorio è accreditato per i seguenti parametri microbiologici:



- acqua di balneazione: Escherichia coli ed Enterococchi;



- acque destinate al consumo umano : Pseudomonas aeruginosa, Conteggio colonie a 22°C, Conteggio colonie a 37°C, Clostridium perfringens, Escherichia coli ed Enterococchi;



- alimenti : Coliformi, Bacillus cereus , Escherichia coli b glucuronidasi positivo, Statilococco coagulasi positivo, Listeria monocitogenes , Salmonella spp e Cronobacter spp, Carica microbica a 30°C.