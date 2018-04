Inserita in Salute il 06/04/2018 da Direttore AVIS MARSALA. STUDENTI DEL COMMERCIALE "GARIBALDI" CANDIDATI DONATORI Continua a raccogliere adesioni l’attività di sensibilizzazione alla donazione promossa dall’Avis di Marsala presieduta da Isabella Galfano.



Nella sede sociale di via Bruzzesi ieri - giornata infrasettimanale di donazione - accompagnati dalla docente Grazia Mezzapelle, si sono presentati una ventina di studenti dell’ITC “Garibaldi” di via Trapani per sottoporsi al test di candidatura. La rinnovata partecipazione al progetto sociale da parte dell’Istituto Commerciale, diretto da Sara Garamella, è il frutto dell’azione svolta nelle scuole marsalesi da Angela Parrinello (volontaria Avis), Antonella Napoli (Associazione “Dialogando con Michele Napoli”) e Gianpaolo Buffa che porta tra le classi la sua testimonianza in favore della donazione. Gli studenti dell’ITC frequentano le classi degli indirizzi Amministrazione, Finanza e Marketing (5^ A) e Sistemi Informativi Aziendali (quinte A-B-C-D). Fra un paio di settimane, dopo l’esito delle analisi, potranno effettuare la loro prima donazione e dare un aiuto concreto a chi ha vitale bisogno di sangue.