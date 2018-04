Inserita in Economia il 05/04/2018 da Direttore Sicilia: Conapo chiede all´Ars risorse per convenzione incendi boschivi estate 2018 con vigili del fuoco "Č necessario pervenire al più presto al rinnovo della convenzione tra la regione Sicilia e i Vigili del Fuoco per la lotta agli incendi boschivi nel 2018 e consentire per tempo e già nel mese di giugno di dispiegare squadre supplementari di pompieri specializzate nella lotta agli incendi a protezione del territorio siciliano".







Lo ha chiesto Giuseppe Musarra, segretario CONAPO per la Sicilia, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco, durante l´audizione odierna presso la IV commissione Territorio e Ambiente dell´ Assemblea Regionale Siciliana.







Il segretario del sindacato CONAPO ha sollecitato "di predisporre le necessarie risorse economiche nella legge di bilancio di imminente approvazione per consentire l´utilizzo di almeno 16 squadre aggiuntive di Vigili del Fuoco a protezione di tutto il territorio siciliano nel periodo 1 giugno 30 settembre".







Il sindacato CONAPO ha fatto sapere di "aver riscontrato interesse da parte del presidente di commissione On. Savarino e dei diversi gruppi parlamentari dell´ Ars in merito ai temi evidenziati" ed ha espresso "plauso all´iniziativa dell´on. Trizzino del M5S per aver sollecitato questa importante audizione volta ad assicurare al territorio regionale un adeguato potenziamento dei Vigili del fuoco per tutelare il patrimonio boschivo e naturalistico della Sicilia" .