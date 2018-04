Inserita in Economia il 04/04/2018 da Direttore Russo (Confintesa Sicilia): Al Libero Consorzio di Trapani si inquinano le elezioni RSU “Quello a cui stiamo assistendo è un fatto gravissimo che danneggia solo ed esclusivamente i lavoratori. Chi ha questi ‘colpi di genio’ pensa che Confintesa possa arretrare nella sua posizione predominante nella difesa dei lavoratori trapanesi, che abbiamo trovato in stato di abbandono sindacale, senza capire che la nostra forza deriva dalla fiducia dei nostri iscritti e non da atti che turbano il regolare svolgimento delle elezioni RSU. Le altre sigle sono a conoscenza del nostro ricorso e, senza ancora aver avuto un riscontro della commissione elettorale, è impensabile che si possano pubblicare le composizioni delle liste, ma quando si sa di aver perso su tutta la linea si cerca sempre la furbata” così dichiara il Segretario Confederale Regionale di Confintesa Sicilia, Antonio Russo, nell’aver appreso della pubblicazione delle liste RSU presso il Libero Consorzio di Trapani con il ricorso di Confintesa in atto, che prosegue: “In questi giorni sono accaduti altri fatti che ci hanno lasciato perplessi, come aver saputo della nostra esclusione dalla competizione elettorale due giorni prima dell’ufficializzazione, creando una vera e propria fuga di notizie. La stessa PEC del ricorso, trasmessa il 30 marzo, ad oggi non è ancora stata ancora visualizzata dalla commissione elettorale. Posso garantire che Confintesa non resterà certo a guardare le irregolarità in atto che minano le basi di una regolare competizione elettorale democratica”.



Anche il Segretario Generale di Confintesa, Francesco Prudenzano, prende una netta posizione sugli incresciosi fatti di Trapani: “Confintesa ha seguito dall’inizio questa vicenda e ha dato ascolto e tutelato tanti lavoratori che non avevano avuto risposte altrove. Certamente non potranno restare senza una rappresentanza. La confederazione si impegnerà in tutte le sedi per evitare che questo avvenga” conclude Francesco Prudenzano.