Illustramente, festival dell'illustrazione e della letteratura per l'infanzia- Earth Day Cefalù 2018 Dal 20 al 25 aprile 2018, Cefalù Corte delle Stelle in corso Re Ruggero 91, ingresso gratuito



Orario: 10:00-20:00







Illustramente, festival dell’illustrazione e della letteratura per l’infanzia prossimo alla sua VI edizione, sarà presente all’Earth Day di Cefalù con un programma fittissimo, dal 20 al 25 aprile.



Saranno presenti mostre di illustrazioni e installazioni, eventi, laboratori e letture ad alta voce per bambini e adulti per diffondere il rispetto dell’ambiente attraverso il libro e l’illustrazione.



Il tutto accompagnato da un bookshop sul tema che per l’occasione presenterà una selezione di libri per tutti i gusti e le età grazie alla partecipazione di editori siciliani e nazionali.



Illustramente all’Earth Day di Cefalù 2018 è patrocinato dal Cefalù e realizzato grazie alla collaborazione della Cooperativa Sociale Coloré, l’Associazione di Promozione Sociale OmniaCultura e l’Associazione Culturale Ricercar’arte.



L’iniziativa è inserita all’interno della manifestazione nazionale “Il Maggio dei Libri”



www.illustramente.it



https://www.illustramente.it/blog/7475-illustramente-allearthday-di-cefalu-2018/



http://www.earthdaycefalu.it



http://www.earthdaycefalu.it/illustramente-earthdaycefalu2018.html



www.ilmaggiodeilibri.it



http://www.ilmaggiodeilibri.it/edizione_2018/gestore.php?var0=appuntamenti&uniquecode=201800185



www.facebook.com/events/156516758352459/