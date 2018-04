Inserita in Salute il 04/04/2018 da Direttore IL DIRETTORE SANITARIO DELL’ASP INCONTRERA’ I PRIMARI DELL’OSPEDALE PAOLO BORSELLINO DI MARSALA Venerdì alle 10 il neo direttore sanitario dell’ASP Salvatore Requirez visiterà, nell´ambito della ricognizione che sta facendo in tutti i presidi ospedalieri della provincia di Trapani, l’ospedale Paolo Borsellino di Marsala.



Requirez, accompagnato dal nuovo direttore medico di presidio Francesco Giurlanda, incontrerà i primari dei vari reparti alla direzione sanitaria e spiegherà anche programmi e iniziative della direzione strategica aziendale per completare, nelle prossime settimane, gli organici e i reparti del Borsellino, secondo quanto previsto nella rete ospedaliera, dove essendo un Dea di I livello, avrà un ruolo importante in quell’unico grande ospedale per intensità di cura che l’ASP intende perseguire.