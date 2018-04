Inserita in Cultura il 04/04/2018 da Direttore MARSALA: AD APRILE, TEATRO E TANTI ALTRI APPUNTAMENTI Teatro, musica, cabaret e tanto altro ancora in questo mese a Marsala. Numerosi gli appuntamenti che si terranno in città, riportati sul portale turistico www.turismocomunemarsala.com, in cui spiccano gli spettacoli della Stagione teatrale promossa dall’Amministrazione comunale.



Il 17, al Teatro Impero, va in scena LA SCUOLA. Afferma Silvio Orlando: “Ho deciso di riportare in scena lo spettacolo più importante della mia carriera; fu un evento straordinario, entusiasmante, con una forte presa sul pubblico. A vent’anni di distanza è davvero interessante fare un bilancio sulla scuola e vedere cos’è successo poi”. Siamo in tempo di scrutini in IV D. Un gruppo di insegnanti deve decidere il futuro dei loro studenti e, di tanto in tanto, in questo ambiente circoscritto filtra la realtà esterna. Dal confronto tra speranze, ambizioni, conflitti sociali e personali, amori, amicizie e scontri generazionali, prendono vita personaggi esilaranti, giudici impassibili e compassionevoli al tempo stesso.



Il 26, il palcoscenico dell’Impero ospita ‘A SUPIRCHIARIA. Sciascia ci mette di fronte alla collusione tra alte sfere e criminalità organizzata, a colpevoli impuniti e innocenti condannati ad essere pedine di un gioco molto più grande di loro, quello che Giovanni Falcone definiva “il gioco grande” del potere. Lo spettacolo sarà un crocevia tra il linguaggio prettamente teatrale – fatto della presenza degli attori, della loro carnalità, della loro abilità di metamorfosi - e quello cinematografico, anche nella sua variante più “giornalistica” del reportage. LILIBEUM ENSEMBLE è un collettivo teatrale formato da Federico Brugnone, Marcella Favilla, Melania Genna, Francesco Torre e da Fabrizio Lombardo che ne è stato l’ideatore. Il comune denominatore del gruppo, oltre alle attività svolte in questi anni in campo teatrale, è la provenienza: Marsala. La compagnia ospita, di volta in volta, un regista chiamato a collaborare con l’ensemble e per la sua prima produzione - ‘A SUPIRCHIARIA, appunto - ha scelto il palermitano e pluripremiato Giuliano Scarpinato.



Questi gli altri appuntamenti, inclusi alcuni sportivi, mentre continua la mostra L´EVOLUZIONE DEL CARAVAGGISMO (Chiesa San Pietro, fino al 16 maggio):



OGGI, Mercoledì 4



- Cinema Golden (ore 21) UNA SERATA CON TOTO’, la nipote Elena De Curtis



DOMANI, Giovedì 5



- PalaBellina (ore 20,30) MARSALA vs PERUGIA, incontro di pallavolo



VENERDI´ 6



- Teatro Impero (ore 21,30) FAFA’ E LA SUA COMIC BAND, ospite Roberto Lipari



- Teatro Comunale (ore 21,30) 31 E 47 MORTO CHE PARLA (replica Sabato 7)



SABATO 7



- Carpe Diem (dalle ore 11) LA MAGIA DELLA REALTA’, casting per il musical



- Green Park (ore 14,20) 10° MEMORIAL PIETRO CHIRCO, incontro di calcio



- 4Arts (ore 18) CAPIRE LE PAROLE, CAPIRE LE COSE, Sal Giampino



DOMENICA 8



- Teatro Impero (ore 18) 3 PAPA’ PER UN BEBE’, per la rassegna teatrale Lo Stagnone



- Teatro Baluardo Velasco (ore 18) SANDRO DIELI in scena con “Odissea”



- Teatro Comunale (ore 18.30) SILVIA MUROLO, piano



MERCOLEDI’ 11



- Teatro Impero (ore 21) PAOLO RUFFINI SHOW



SABATO 14



- Teatro Impero (ore 21,30) UN C’E’ CHIU’ MUNNU, commedia di Maurizio Favilla



DOMENICA 15



- Teatro Comunale (ore 18) FIGLI DI ROSA E IGNAZIO, con “I Musicanti”



MARTEDI’ 17



- Teatro Impero (ore 21,30) LA SCUOLA, con Silvio Orlando



DOMENICA 22



- Porta Garibaldi (ore 9,45) MARATONINA DEL VINO, partenza



- Teatro Impero (ore 18) SAN FRANCESCO…IL MUSICAL, rassegna teatrale Lo Stagnone



GIOVEDI’ 26



- Teatro Impero (ore 21,30) A SUPIRCHIARIA, indagine su Leonardo Sciascia



DOMENICA 29



- Teatro Impero (ore 18) ALAN E IL MARE