Inserita in Cultura il 03/04/2018 da Direttore Nasce il movimento "Le Egadi che Vogliamo", n nuovo laboratorio d’idee politico-culturale Nasce “Le Egadi che Vogliamo” un nuovo laboratorio d’idee politico-culturale senza specifici riferimenti partitici che si candida ad essere protagonista nel dibattito politico dell’arcipelago egadino. Diversi i punti programmatici sui quali verterà l’agenda del nuovo movimento: un piano “Emergenza casa”, che contempli l’abbattimento dei costi degli affitti per i residenti; un piano di “produzione prodotti a chilometri zero”, con l’incremento di manodopera nel settore agricolo locale, l’abbattimento dei prezzi al consumo e la valorizzazione di prodotti tipici con l’avvio di piccole imprese di eccellenza e l’istituzione di un ufficio comunale che possa seguire e indirizzare i produttori locali individuando incentivi per il settore; un piano di servizi per l’infanzia e assistenza per gli anziani; un Ospedale solidale, realtà già esistente nel Belice, che possa dare la garanzia della fruizione dei servizi e che avvii un sistema virtuoso auto gestito, comprendendo anche palestre e attività sportive per tutte le età; programmazione in tempo utile di attività culturali (musica, cinema, teatro, convegni, mostre...) da potersi svolgere durante tutto l’anno così da incentivare un turismo consapevole destagionalizzato; garantire la continuità territoriale con un servizio di collegamento gestito dal comune che preveda anche collegamenti efficienti fra le tre isole dell’arcipelago oltre che con l’isola maggiore; autonomia per la produzione di energia elettrica, che preveda l’interconnessione alla Sicilia (progetto TERNA) e promozione di impianti per produrre energia con sistemi alternativi a emissione zero; Principale referente del neonato movimento è Vito Campo, consigliere comunale in pectore ed ex assessore al turismo delle isole Egadi. Chi volesse aderire al progetto, partecipare al dibattito o proporre nuove soluzioni per “Le Egadi che Vogliamo” può farlo contattando l’indirizzo mailegadichevogliamo@libero.ito iniziando a seguire la pagina facebook del movimento “Le Egadi che Vogliamo”