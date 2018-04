Inserita in Salute il 03/04/2018 da Direttore ASP TRAPANI: DA OGGI ESENZIONE TICKET PER REDDITO/ETA’ ON LINE O AGLI SPORTELLI L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani comunica che gli attestati di esenzione del ticket per reddito/eta’ saranno rilasciati, a far data dal prossimo martedì 3 aprile 2018.

La richiesta può essere effettuata on line o negli uffici dei distretti sanitari dell’ASP di Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Alcamo e Pantelleria negli sportelli “Esenzione per reddito”.

La documentazione da esibire alla richiesta dell’attestato di esenzione è la seguente:

tessera sanitaria;

documento di riconoscimento, (anche in un’unica fotocopia, con firma in originale);

modulo di autocertificazione già debitamente compilato.



Nel caso la richiesta venga presentata da un incaricato, bisogna esibire anche la “delega”, firmata sia dal delegato che dal delegante, oltre alla fotocopia del documento di riconoscimento di quest’ultimo, con firma in originale.



L’attestato di esenzione del ticket potrà essere ottenuto dai residenti aventi diritto anche “on line”, collegandosi al sito dell’Asp www.asptrapani.it e accedendo all’apposito link “Esenzioni ticket”, oppure direttamente al sito https://sportello.asptrapani.it



“Si fa presente – sottolinea il commissario dell’ASP Giovanni Bavetta - che in caso di prestazioni indebitamente fruite in esenzione, ove i controlli sul contenuto delle autocertificazioni rese dagli assistiti evidenzino l’insussistenza del diritto all’esenzione, oltre al rimborso delle prestazioni erogate, si è passibili di sanzioni”.



Si precisano infine gli uffici dell’Asp siti nei presidi del distretto sanitario di Alcamo dove sarà possibile presentare l’istanza:



Alcamo, viale europa n° 41, piano terra;

(gli uffici resteranno aperti dal lunedi’ al venerdi’, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 17.30).



Calatafimi-Segesta, via alcide de gasperi n° 101;



(gli uffici resteranno aperti dal lunedi’ al venerdi’, dalle ore 8.30 alle 12.30 e di pomeriggio il martedi’ e il mercoledi’ dalle ore 15.00 alle 17.00).



Castellammare del golfo, via donizetti n° 2.



(gli uffici saranno aperti martedi’ e giovedi’, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 17.00).