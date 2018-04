Inserita in Cultura il 03/04/2018 da Direttore Giovedì 5 aprile incontro a Custonaci sulla «mafia dopo le stragi» «Si terrà giovedì 5 aprile 2018 (ore 17.00), presso la Sala Conferenze Solina Quartana (Stalla della Madonna) a Custonaci, un incontro sul tema «La mafia dopo le stragi». L’iniziativa, promossa dal «Centro Studi Dino Grammatico» e dall’«Associazione antiracket e antiusura Trapani», raccoglie lo stimolo lanciato da Attilio Bolzoni (giornalista de «La Repubblica») che ha curato una recente pubblicazione proprio dal titolo «La mafia dopo le stragi - Cosa è oggi e come è cambiata dal 1992». Nel corso del dibattito ci s’interrogherà, a distanza ormai di 26 anni da quell’annus horribilis in cui «cosa nostra» volle lanciare, attraverso le stragi di «Capaci» e di «via D’Amelio», la sua folle sfida allo Stato, sugli sviluppi fino ai giorni nostri del fenomeno mafioso nell’Isola. Interverranno Enzo Guidotto (Presidente «Associazione Antiracket e Antiusura Trapani»), Fabrizio Fonte (Presidente «Centro Studi Dino Grammatico»), Attilio Bolzoni (Giornalista), Roberta Gatani (Movimento «Agende Rosse») e Maria Concetta Marino (Animatrice culturale)».