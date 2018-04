Inserita in Cultura il 03/04/2018 da Direttore Al via la terza edizione di “VERBA MANENT”, la rassegna di teatro contemporaneo del Teatro del Baglio. La sua presentazione il 5 aprile al Teatro Biondo di Palermo Sarà presentata alle 11.30 di giovedì 5 aprile al Teatro Biondo di Palermo, la terza edizione di Verba Manent, innovativa rassegna di teatro contemporaneo del Teatro Del Baglio, che terrà banco dal 21 aprile al 26 maggio nel suggestivo spazio ricavato dall’antico granaio del Palazzo Filangeri, nel pieno centro storico di Villafrati.



Sarà sulle relazioni - uomo e donna, insegnante e allievo, vittima e carnefice, amico e amica - che si muoveranno gli spettacoli di quest’anno, con uno sguardo panoramico sulla scena teatrale indipendente del nostro paese.



Testi originali, quelli proposti da Verba Manent, offerti al pubblico in continuità con le edizioni precedenti.



Alla conferenza stampa saranno presenti il presidente dell’Istituzione “Teatro del Baglio”, Salvatore La Barbera, e il direttore artistico della rassegna, Valeria Sara Lo Bue.