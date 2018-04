Inserita in Cultura il 01/04/2018 da Direttore La redazione e la direzione augura a tutti i lettori Buona Pasqua 2018. Le notizie non vanno in vacanza La Direzione e la redazione augura a tutti i lettori soci e non, ai simpatizzanti una felice e serena Pasqua.



In occasione, si ringraziano la Presidenza dell´Associazione Nazionale di Azione Sociale ANAS, i Presidenti regionali e provinciali per la collaborazione e le notizie che puntualmente inviano nonchè per il lavoro che svolgono ogni giorno a sostegno dei più deboli mediante attività di beneficenza e solidarietà, e si augura al contempo che queste iniziative fatte con gioia ed amore per chi soffre, possano portare un pò di serenità in famiglia.







«Pasqua non è un giorno qualunque, ma è il giorno in cui se vuoi, puoi rinascere a nuova vita»