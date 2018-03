Inserita in Tempo libero il 31/03/2018 da Direttore ANAS Abruzzo: La solidarietà è stare soprattutto vicino nel momento del bisogno e delle Sante feste L´ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) ha organizzato una raccolta Alimentare per sostegno e la solidarietà -Raccolta Alimentare Pasqua 2018 -. E´ nei momenti più delicate e particolari che si manifesta la vera solidarietà e non sui giornali o in televisione. Circostanze come le sante feste e quant´altro che la solidarietà dei volontari dell´Associazione Anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale) che si manifesta in tutto il suo splendore. Anche oggi sabato di Pasqua i volontari dell´anas Italia ed in Particolare quelli dell´Abruzzo sono impegnati in una raccolta straordinaria per manifestare la vicinanza e la presenza a quanti stanno attraversando un momento particolarmente difficile della loro vita. La solidarietà e stare soprattutto vicino nel momento del bisogno e delle Sante feste Dov´è la solitudine e le difficoltà si amplificano per circostanze di tempo e di luogo e la Anas, con i suoi volontari, è sempre presente.