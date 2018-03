Inserita in Cultura il 30/03/2018 da Direttore Al “Carpe Diem” si apre il casting per il musical “La Magia della Realtà” "La Magia della Realtà", la fiaba musicale scritta da Giuseppe Angotta e Paolo Navarra, pubblicata nel 2005 da Navarra Editore, si prepara a diventare un grande musical diretto e organizzato dall’associazione culturale Carpe Diem di Marsala. La favola di Giada e Davide ambientata a Marsala ed altre zone del trapanese, nella sua semplicità rende omaggio e diventa memoria della storia e di una porzione del patrimonio artistico della nostra isola. I due protagonisti vivono un amore tortuoso incrociato alla tradizione e al mito, nato fra le sonorità della banda marsalese in festa il 24 giugno per S. Giovanni, e vissuto nei luoghi più caratteristici della zona di ambientazione: il “Castello di Venere” a Erice, il lago di Pantelleria chiamato “Lo specchio di Venere”, “L’isolotto della Colombaia” e “La fontana di Saturno” a Trapani, la “nave punica” di Marsala e tanto altro. Immancabile il lieto fine, che sarà guadagnato solo dopo prove estenuanti nelle quali verranno coinvolte le forze del bene e del male ed alcuni personaggi come “Satiro” e il “Giovinetto”, riconoscibili nella realtà nelle fattezze di statue visibili rispettivamente a Mazara del Vallo e a Mozia. Le audizioni per il casting per lo spettacolo che verrà portato in scena nei prossimi mesi verrà svolto presso la sede del Carpe Diem, sabato 7 aprile, la mattina dalle ore 11 alle 13, e nel pomeriggio dalle ore 16 alle 19 . L´audizione è rivolta ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Per le informazioni necessarie e per prenotare l’audizione si può contattare il numero 393.9799988 oppure ci si può recare direttamente presso la sede del Carpe Diem in via Armando Diaz 2 a Marsala. Per l’audizione gratuita il materiale richiesto è una fototessera, e a scelta un brano tratto dal repertorio “Disney” o “Musical” e/o di un brano tratto dal repertorio pop contemporaneo. I candidati pertanto dovranno portare una pendrive o un CD contenente le basi da utilizzare in sede di audizione. E’ necessario presentarsi in abbigliamento comodo.