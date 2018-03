Inserita in Salute il 30/03/2018 da Direttore EX PRIMARIO DONA BILANCIA PESA NEONATI ALLA PEDIATRIA DI MAZARA DEL VALLO



Una bilancia elettronica pesa neonati SERA di ultima generazione è stata donata da Antonino Adamo, primario emerito della pediatria dell’ospedale Abele Ajello, alla neonatologia del nosocomio mazarese.



Il dott. Adamo, in occasione del compimento del suo 80°anno di età, ha chiesto al commissario dell’ASP Giovanni Bavetta di poter donare questa apparecchiatura e il commissario ha prontamente accettato.



Ieri è avvenuta la cerimonia di consegna in reparto della bilancia alla dottoressa Maria Rosaria La Bianca, Direttore dell’UOC Pediatria/Neonatologia del P.O. Castelvetrano/Mazara, presente il direttore del presidio Francesco Giurlanda.



“Anche questo gesto – ha commentato Bavetta - è espressione dell’appartenenza ad una Azienda come la nostra, che sia nel passato che per il futuro, è fatta non solo di grandi professionisti ma di veri grandi uomini”.