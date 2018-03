Inserita in Cultura il 29/03/2018 da Direttore Aperte le iscrizioni al primo corso di intreccio vegetale promosso dall’Anas Collesano L’A.N.A.S. Collesano sempre vicino al settore dell´arte e dei mestieri, propone questo bellissimo corso, della durata di due giorni con dei docenti di eccezione come il Dott. Mario Liberto e il Dott. Francesco Caruso.



A tutti partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione e l´intreccio realizzato dal corsista e in più nella quota e compreso un pranzo rurale il tutto si svolgerà al ghiottone di Campofelice di Roccella.