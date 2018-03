Inserita in Sport il 29/03/2018 da Direttore Pallacanestro Trapani: domani venerdì 30 marzo conferenza Venerdì 30 marzo, alle ore 19.15, presso la sala stampa “Cacco Benvenuti” del Pala Conad, si svolgerà la conferenza stampa pregara di coach Daniele Parente in vista della ventisettesima giornata di Serie A2 Old Wild West girone Ovest. Si invitano ad intervenire tutti i giornalisti di tv, radio, carta stampata e web.

Per tutti i tifosi, sarà possibile vedere la diretta streaming della conferenza sulla nostra pagina facebook ufficiale.

PRIMA SQUADRA

Previsto per oggi l’ultimo “doppio” della settimana per la prima squadra (10.15/12.15 pesi + basket – 17.30/19.30 basket), in vista della ripresa del campionato. Sabato 31 marzo (ore 20.30), infatti, la Pallacanestro Trapani affronterà al Pala Conad la Leonis Roma nella gara valida per la 27^ giornata di A2 Old Wild West girone Ovest.



Marco Mollura (ala Lighthouse Trapani): “La sconfitta nel derby è stata un duro colpo da assorbire soprattutto perché, nonostante un brutto avvio, abbiamo sprecato più volte la possibilità di vincere il match. Siamo arrivati ad un punto della stagione in cui non c’è tempo per recriminare e tutte le squadre affrontano le partite come delle finali. Sabato sera arriverà la Leonis Roma, una squadra che in estate era stata costruita per vincere ma che poi ha avuto alcune difficoltà. Loro giocheranno per allontanare la zona play-out ma noi abbiamo dei playoff da conquistare a tutti i costi e, tra le mura amiche, venderemo cara la pelle”.