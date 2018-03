Inserita in Cultura il 29/03/2018 da Direttore Dopo il successo della scorsa edizione, torna il Teatro Festival "Città di Custonaci" Dopo il successo della scorsa edizione, torna il Teatro Festival "Città di Custonaci", organizzato dalla Pro Loco di Custonaci: tre spettacoli negli spazi del Teatro di Custonaci in coproduzione con il Comune di Custonaci e tre spettacoli nel Teatro di San Vito lo Capo in collaborazione con l´Associazione "Kalos".



Il progetto, lanciato l´anno scorso, mette insieme numerose compagnie teatrali amatoriali, una vera e propria palestra artistica.



Una realtà amatoriale indiscutibilmente viva e dinamica nel territorio. Un Teatro fatto da persone che, sera dopo sera, oltre il lavoro e gli impegni familiari, portano avanti, il proprio amore per il Teatro, contribuendo alla crescita culturale e sociale della comunità in cui vivono e diffondendo l´amore e la conoscenza delle arti sceniche.



Gli appuntamenti al Teatro di Custonaci - Tre appuntamenti da sabato 7 aprile a venerdì 4 maggio. Si parte sabato 7 aprile (con replica 8 aprile) con lo spettacolo "Nel cuore di Verona" a cura dell´associazione Musica – Teatro – Danza "Liberi Ragazzi". Un musical ispirato all´indimenticabile storia d´amore tra il giovane Romeo e la bella Giulietta, in una Verona caratterizzata dall´odio e dai contrasti di due famiglie rivali: i Montecchi e i Capuleti.



Tra lame e veleni, amicizie e inimicizie, tra potere e follie, in scena la bellissima storia senza tempo di William Shakespeare, nella quale l´amore vince la morte e può cambiare il mondo.



Domenica 22 aprile sarà la volta dello spettacolo "Un è veru ma ci criu" a cura del "Piccolo Teatro Siciliano". Filo conduttore della commedia è la paura del protagonista di essere colpito dalla "Jettatura", cercando di sconfiggerla con gli scongiuri o amuleti.



La sua vita cambierà quando conoscerà un "Impiegato Gobbo" che lo aiuterà a risolvere le sue paure e i suoi timori.



Si prosegue domenica 4 maggio con lo spettacolo "Grisù, Giuseppe e Maria" a cura della compagnia "Gli amici di Nino Martoglio", che ritornano dopo un periodo di assenza dai palcoscenici. Si tratta di una gustosa storia teatrale vissuta all´interno di una parrocchia di un paesino dell´entroterra siciliano nell´anno 1956. Protagonista della vicenda è il parroco Don Ciro che, nonostante al suo arrivo in paese avesse immaginato una sede quieta e tranquilla, si troverà a dover tribolare per tutto ciò che gli complicherà la vita nella sua sagrestia.



Gli appuntamenti al Teatro di San Vito lo Capo: il 14 aprile sarà riproposto lo spettacolo "Nel cuore di Verona" a cura dell´associazione Musica – Teatro – Danza "Liberi Ragazzi" e il 29 Aprile andrà in scena lo spettacolo "Pipispezzi" a cura della Compagnia "Piccolo Teatro Le scale".



Partner ed informazioni

Partner del Festival: Pro Loco di Custonaci, Unione Nazionale Pro Loco d´Italia, Comune di Custonaci, Associazione Kalos.