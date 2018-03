Inserita in Cultura il 28/03/2018 da Direttore Alunni dell’Istituto Tecnico per Geometri “R. D’Altavilla” - V. Accardi” in stage al Comune di Campobello Da circa una settimana 24 alunni delle classi 3ᵃA e 3ᵃ B dell’Istituto tecnico per Geometri “R. D’Altavilla” - V. Accardi” stanno muovendo i primi passi nel mondo del lavoro tra gli uffici del Comune di Campobello. A seguito di una convenzione stipulata per il terzo anno consecutivo tra l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione e l’istituto scolastico diretto dalla dott.ssa Maria Grazia Lisma, nell’ambito del progetto di “Alternanza scuola-lavoro” introdotto mediante la riforma della Buona Scuola derivante dalla legge 107/2015, i ragazzi saranno infatti impegnati negli uffici tecnici comunali per circa 80 ore di stage da svolgere in 2 settimane, guidati da alcuni dipendenti comunali che svolgono la funzione di tutor.



Prima di iniziare lo stage, la settimana scorsa, alcuni degli studenti coinvolti nell’iniziativa sono stati accompagnati dai docenti prof.ssa Antonina Luppino e prof. Massimo Trinceri al Municipio, dove hanno incontrato il sindaco Giuseppe Castiglione e gli assessori comunali alla Pubblica Istruzione, Nino Accardo, e all’Urbanistica, Valentina Accardo, che hanno rivolto ai ragazzi gli auguri di buon lavoro.