Inserita in Sport il 28/03/2018 da Direttore Pesi - Europei 2018: Lombardo d´argento e Russo di bronzo a Bucarest! Grandissime notizie per l’Italia dei Pesi dagli Europei Senior in corso a Bucarest! Jennifer Lombardo e Giorgia Russo conquistano rispettivamente l’argento e il bronzo nella classifica generale nella categoria 53 kg con due prove da incorniciare. Una gara emozionante, vinta dalla polacca Joanna Lochowska (con un totale di 196 kg) in cui le due italiane si sono avvicendate fino all´ultima alzata per contendesi le ambite medaglie. Jennifer Lombardo chiude la sua prestazione con 6 prove valide su 6, aggiudicandosi l´argento di strappo, di slancio e poi di totale, con 84, 107 e 91 di totale. Per lei anche i nuovi record italiani di slancio e di totale (prima appartenevano alla stessa ‘collega’ Giorgia Russo con 104 e 181 kg). Giorgia Russo vince invece il bronzo di slancio e di totale, con 106 e 186 kg.



“Hanno fatto una gara splendida, ci hanno messo cuore, anima, testa … tutto!” Emozionato e soddisfatto il Direttore Tecnico Sebastiano Corbu, che ammette: “Queste sono le gare belle, le gare che mi piacciono: poi si può vincere o meno ma le ragazze hanno affrontato questa competizione mettendoci tutte loro stesse! Tra di loro c’è stata una bellissima sfida, terminata con un abbraccio prima di salire sul podio. Stasera andiamo a festeggiare!”







Sale così a 9 il bottino di medaglie azzurre agli Europei di Bucarest, dove si sta concludendo il secondo giorno di gare. Ieri il primo podio è stato conquistato da Alessandra Pagliaro, bronzo di strappo nella 48 kg. E’ toccato poi a Mirco Scarantino, protagonista della 56 kg: per lui un argento di strappo, un oro di slancio e un argento nel totale.







Oggi riflettori puntati su Mirko Zanni, che alle 19.30 sarà protagonista della 69 kg.