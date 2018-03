Inserita in Cultura il 28/03/2018 da Direttore Cocòrner il varietà live arriva il 29 marzo al FaDiesis di Palermo Dal cattivo delegato di polizia Spampinato nella fiction “La mossa del cavallo” a bravo presentatore del primo varietà tematico live della storia di Palermo.



Cocò Gulotta, attore da 8 milioni di spettatori su Raiuno e cantante leader dei Bottega Retrò, sarà il conduttore di Cocòrner, da giovedì 29 marzo da FaDiesis, il primo locale della città totalmente incentrato sulla musica, sul buon bere e l’ottimo mangiare, in via Villa Heloise 16 (traversa di via Libertà, di fronte villa Pajino) a Palermo, ideato da Claudio Savarese.



Alle 19,30 l’apericena – creato dalle sapienti mani dello chef Dario Enna - incentrato su cibi a chilometro zero e made in Sicilia, con un particolare occhio verso i Nebrodi. A questo si sommano gli originali cocktail del bar-tender Giuseppe Carbone.



Alle 21,30 sarà tempo di Cocòrner, con una prima puntata dedicata a Giorgio Gaber. Compito di Gulotta sarà tessere le fila di uno show dedicata a uno dei più gradi artisti del secondo dopoguerra, inventore del teatro-canzone. Tra racconti, aneddoti, musica e ospiti a sorpresa, si riporterà l’anima di Gaber in vita, dimostrando quanto ancoraoggi sia attuale.



Stefano Piazza, Alberto Di Rosa, Ivano Falco, Maurizio Bologna, Stefania Blandeburgo, Pippo Montedoro. Al piano Joe Costantino.



Cocòrner continuerà nei giovedì successivi.



Il 5 aprile si parlerà del mito di Domenico Modugno. Ospiti:Alessio Alessandra, Jlenia Alessi, Paride Benassai e Marcello Mandreucci, Francesco Giunta. In scaletta una chicca straordinaria: l’esibizione del soprano Anita Venturi ed il tenore Alberto Profeta che eseguiranno un brano di Modugno in chiave lirica. Al piano Joe Costantino.



Il 12 aprile sarà il turno di Fabrizio De Andrè. Ospiti: Giulia Mei, Marco Pomar, i Tre Terzi, Pippo Montedoro, Francesco Giunta. Al piano Joe Costantino.



Il 19 aprile sarà protagonista al cubo lo stesso Cocò Gulotta, in concerto con la Bottega Retrò & Friends.