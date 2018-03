Inserita in Cultura il 28/03/2018 da Direttore Appuntamento domenica 1 aprile al Museo e al Parco Archeologico, per l´iniziativa Domenica 1 aprile il Museo Lilibeo continua l’iniziativa “Domenica al Parco”, con ingresso gratuito dalle ore 9.00 alle 13.00 al Museo e al Parco Archeologico, anche da Piazza della Vittoria (Porta Nuova).



In occasione della coincidenza della prima domenica del mese con la Santa Pasqua, i visitatori del Museo avranno la possibilità di assistere alla Messa celebrata da Don Francesco Fiorino presso la Chiesa di San Giovanni al Boeo, alle ore 11,00. Un’opportunità offerta a tutti per coniugare fede e cultura, in un contesto archeologico e naturalistico di eccezionale bellezza.