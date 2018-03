Inserita in Cultura il 27/03/2018 da Direttore Mazara del Vallo. Conclusa la due giorni di esercitazione di Protezione Civile, consegnati gli attestati "Ringrazio tutto il mondo del volontariato per l’impegno e l’abnegazione che mette nello svolgere un servizio efficiente e di pubblica utilità. I volontari rappresentano la colonna portante del nostro Paese e sono particolarmente felice di poter dire che la nostra Mazara ha dei volontari capaci e pronti a tutto pur di dare il proprio contributo quando ciò diventa necessario. L’auspicio è che non ci sia mai l’esigenza di un loro intervento, ma è confortante sapere che esistono donne e uomini pronti e efficienti come quelli delle associazioni di volontariato locali”.



Lo ha detto il Sindaco della Città, on Nicola Cristaldi nel corso della cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione ai volontari delle Associazioni che hanno preso parte alla due giorni di esercitazioni di protezione civile organizzati dal Cesvop con il patrocinio della Città e del dipartimento regionale di protezione civile e con l’ausilio del locale Comando di Polizia Municipale.



Nel corso della consegna, svoltasi nella sede cittadina di Protezione Civile all’Autoparco comunale, alla presenza del Sindaco Cristaldi, del responsabile regionale di protezione civile, Michele Di Stefano, del responsabile comunale di Protezione civile, nonché comandante dei Vigili Urbani, Salvatore Coppolino e di tutti i volontari, il referente distrettuale del Cesvop, Ernesto Certa ha voluto ringraziare il Primo Cittadino per l’attenzione che rivolge sempre al mondo del volontariato e per il sostegno concreto che in questi anni di sindacatura ha sempre dato alle associazioni di volontariato.



L’esercitazione di protezione civile ‘Insieme per Costruire’, coordinato da Natalia Quinci, è stato organizzato dal Cesvop e vi hanno partecipato i volontari della Misericordia Mazara del Vallo-San Vito, delle Guardie Ambientali Trinacria di Mazara e di Petrosino, della Protezione Civile Mazara, dell’Associazione radioamatori ARI e del CPAS



I volontari si sono cimentati in alcune simulazioni di intervento in situazioni di emergenze legate alle calamità naturali coinvolgendo anche il corpo studentesco e docente dell’istituto Pirandello dove, la mattina di Sabato 24 Marzo, è stato simulato un intervento a seguito di sisma.