Inserita in Politica il 27/03/2018 da Direttore Comune C.bello: « Si apre un dialogo tra le amministrazioni comunali di Campobello e di Mazara per affrontare alcune problematiche di Torretta Granitola». Il vicesindaco Nino Accardo, l’assessore comunale all’Urbanistica e ai Lavori pubblici Valentina Accardo e il presidente del Consiglio comunale di Campobello Simone Tumminello, stamattina, a Torretta Granitola, hanno incontrato il sindaco di Mazara del Vallo Nicolo’ Cristaldi per affrontare alcune problematiche riguardanti quelle parti di territorio che, pur ricadendo nella frazione di Campobello, appartengono formalmente al comune mazarese.



All’incontro, a cui ha preso parte anche l’arch. Antonia Russo, funzionario dell’ufficio tecnico mazarese, si è discusso in particolare della possibilità di stipulare una convenzione tra i 2 comuni limitrofi al fine di garantire una più efficace gestione di alcuni servizi, quali ad esempio pubblica illuminazione, viabilità, decoro urbano e pulizia del territorio, nell’ambito di un più generale piano di riqualificazione della piccola borgata marinara.



«Oggi – ha dichiarato il vicesindaco Nino Accardo – abbiamo aperto un dialogo costruttivo tra 2 amministrazioni comunali che tengono entrambe alla riqualificazione e allo sviluppo turistico di Torretta Granitola. Ringrazio il sindaco Cristaldi per aver dimostrato grande disponibilità e apertura unitamente al nostro sindaco Giuseppe Castiglione a cui sta particolarmente a cuore questa meravigliosa perla del Mediterraneo quale è Torretta Granitola».